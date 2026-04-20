日本バスケットボール協会は4月20日、女子日本代表（FIBAランキング10位）が参戦する「三井不動産カップ2026（神奈川大会）」の開催を発表した。 同大会は5月16日、17日の2日間、横浜BUNTAIにて開催され、女子ラトビア代表（同35位）と対戦する。16日は13時30分ティップオフで、フジテレビ、CSフジテレビONEにて生中継。14時試合開始の17日はCSフジテレビONEのみで生中継され、いずれもバスケットLIVE、FODでのライ