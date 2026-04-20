4月20日、アイシンウィングスは、BTテーブスヘッドコーチと島田裕文アシスタントコーチ兼通訳が2025－26シーズンをもって退団することをクラブの公式SNSを通じて発表した。 カナダ出身のテーブス氏は、日本では2011年から兵庫ストークス（現神戸ストークス）の指揮を執り、Bリーグ初年度からはサンロッカーズ渋谷のヘッドコーチを務めるなど、国内男子