ネクセラファーマがこの日の取引終了後に、アッヴィ＜ABBV＞との神経疾患における複数のターゲットを対象とした創薬提携において、研究段階における３件目の重要なマイルストンを達成したと発表。これに伴い、ネクセラは１０００万ドルを受け取ることになるとした。同マイルストンは大半を２６年１２月期に、残りを２７年１２月期以降に収益計上する予定としている。 なお、２２年に締結したアッヴィとの創薬提