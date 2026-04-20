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○経済統計・イベントなど １５：００英・失業率 １５：００英・失業保険申請件数 １８：００独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 １８：００ユーロ・ＺＥＷ景況感調査 ２１：３０米・小売売上高 ２３：００米・企業在庫 ２３：００米・住宅販売保留指数 ２３：００米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決