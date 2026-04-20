アコムがこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期の連結業績について、営業収益が従来予想の３３１８億円から３３７７億円（前の期比６．３％増）へ、営業利益が８８６億円から１００３億円（同７１．３％増）へ、純利益が７２２億円から７９６億円（同２．５倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 営業貸付金利息が計画を上回ったことに加えて、円安の為替影響を受けたことなどが売上高を押し上げた。また