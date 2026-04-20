正当な理由がなく25日間欠勤したとして丸亀市内の公立小学校の男性教諭（33）がきょう（20日）付けで停職6か月の懲戒処分を受けました。 【写真を見る】25日間無断欠勤...丸亀市の公立小学校の男性教諭を停職6か月の懲戒処分対人関係の悩みから失踪…岡山、九州、神戸、大阪、北海道、東京、東海エリアなどを点々とする 家族が捜索願を提出 香川県教育委員会が会見を開き発表したものです。それによりますと男性教諭は去年（2