中田裕二が、約2年ぶりとなる3都市ビルボードライブツアーを開催する。 （関連：CIVILIAN、中田裕二コラボ「campanula」で見せた新機軸柴 那典が“歌謡曲”的アプローチを考察） 本ツアーは、6月19日のビルボードライブ大阪を皮切りに、6月26日にビルボードライブ横浜、7月3日にビルボードライブ東京の全3会場で開催。また、今回は小松シゲル（Dr／NONA REEVES）をはじめとする