現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、首位のアーセナルは２位のマンチェスター・シティと敵地で対戦。１−２で天王山を落とした。ミケル・アルテタ監督が率いるチームは首位を独走していたが、ここにきて明らかに失速。１試合消化が少ないシティに勝点差を３に縮められてしまった。今季リーグ戦の残りは５試合。22年ぶりの優勝には何が必要なのか。ご意見番のウェイン・ルーニー氏は、サポーターのバックアップ