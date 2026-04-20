ダイナコムウェアは4月15日に、「ダイナフォント」の年間ライセンス「DynaSmart V」「DynaSmart 教育機関向けプラン」「DynaSmart 学生版」を契約中のユーザーに向けて、2026年春の新書体を含む計101書体の提供を開始した。●明朝とゴシックが織りなす「麗金体」が登場！今回、「DynaSmart V」「DynaSmart 教育機関向けプラン」「DynaSmart 学生版」ユーザー向けに提供される書体には、新書体「麗金体（れいきんたい）」、漢字