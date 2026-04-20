ヴィッセル神戸は現地４月20日、サウジアラビアで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝で、地元の強豪アル・アハリ・サウジとキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦する。中東メディア『アル・バヤン』によると、アル・アハリ・サウジのマティアス・ヤイスレ監督は前日会見で次のように語った。「非常に強固な守備が必要で、同時に攻撃力も求められる。準決