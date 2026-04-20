20日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前週末清算値比100円高の5万8900円で取引を終えた。出来高は2万8412枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては75.11円高。 株探ニュース