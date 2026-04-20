20日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前週末清算値比16ポイント高の3785.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万7468枚だった。この日のTOPIXの現物終値3777.02ポイントに対しては8.48ポイント高。 株探ニュース