20日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比315ポイント高の3万4320ポイントで取引を終えた。出来高は2804枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4242.9ポイントに対しては77.10ポイント高。 株探ニュース