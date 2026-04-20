20日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比14ポイント高の783ポイントで取引を終えた。出来高は4414枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値802.63ポイントに対しては19.63ポイント安。 株探ニュース