20日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比18.5ポイント安の1907ポイントで取引を終えた。出来高は89枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1926.47ポイントに対しては19.47ポイント安。 株探ニュース