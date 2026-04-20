ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人 [東証Ｒ] が4月20日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比5.6％減の26.2億円になり、26年8月期も前期比2.4％減の25.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は2700円にする方針とした。 株探ニュース