チエル [東証Ｓ] が4月20日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.5億円→8.7億円(前の期は6.6億円)に16.0％上方修正し、増益率が13.5％増→31.6％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.5億円→4.7億円(前年同期は4.3億円)に33.9％増額し、一転し