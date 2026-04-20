胎内市は、飯豊連峰の足ノ松尾根登山道について、今年の登山シーズン中、閉鎖すると発表しました。 閉鎖されるのは、足ノ松尾根登山口から大石山分岐までの区間で、期間は６月１日から１１月３０日までです。登山口と大石山分岐の両側にバリケードが設置されます。閉鎖期間中は地元猟友会がパトロールをして、登山道にクマの痕跡があるかなどを調査する予定です。この調査結果を踏まえ、関係機関や登山団体