中国メディアの紅星新聞によると、汎用人型ロボットなどを手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は、同社の人型ロボット「H1（23年改版）」が16日に北京で行われた人型ロボットハーフマラソン大会の予選で、多くのカーブを含む1．9キロのコースを4分13秒で完走し、ペースによる比較で人類の1500メートル走世界記録を破ったと発表した。ユニツリーによると、H1（23年改版）のペースは秒速7．51メートル。人類の1500メートル