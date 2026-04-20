20日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2025-26シーズンのホームゲーム来場者数が12万人を達成したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 達成したのは18日（土）に有明コロシアムで行われたSVリーグ男子第22節GAME2のサントリーサンバーズ大阪戦。この試合で9,539人を動員した東京GBは、2025-26シーズンのホ