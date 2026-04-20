20日の天気は、東日本と北日本を中心に晴れて、各地で初夏の陽気となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■日本海側で今年初の夏日に20日(月)は東日本、北日本を中心に晴れて、気温が上がりました。特にフェーン現象の影響で、日本海側では午前中から25℃以上の夏日になった所もありました。午後3時までの最高気温は、石川県の小松で28.6℃、新潟県の魚沼市小出で28.2℃、長野県の飯山で27.9℃、鳥取県の境港で27.5℃