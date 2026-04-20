◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャース・佐々木朗希投手がロッキーズ戦に先発し、5回途中3失点で今季初勝利とはならず。試合後、投球内容を振り返りました。今季4試合目の登板は3回までテンポの良いピッチングを披露し、2被安打、わずか26球という投球で無失点に。序盤は「1巡目は早いカウントで打ってもらった」と相手打線の早打ちにも助けられたと話します。「2巡目は変化球を入れなが