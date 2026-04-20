女優・真木よう子（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。昨年誕生したばかりの第2子とのほっこりショットを公開した。真木は「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」と記し、1枚の写真をアップ。第2子の足が真木の顔を覆ってしまっているショットだった。真木は、元夫との間に2009年5月に長女を出産。昨年12月24日に第2子の出産を発表。パートナーは16歳年下の俳優・葛飾心であることを明かしている。フ