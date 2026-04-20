京都・南丹市で、小学生の息子の遺体を山林に運び込み遺棄した疑いで逮捕された男が、学校から行方不明の連絡が入る前に、関係先に息子がいなくなったことを伝えていたことがわかりました。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、息子で小学生の結希さん（11）の遺体を市内の山林に運び込み、遺棄した疑いが持たれています。安達容疑者は調べに対し、容疑を認めています。結希さんは3月23日に登校しなかったことから行方不明が