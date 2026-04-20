神戸市が設置するプロオーケストラ「市室内管弦楽団」が、解散の危機に立たされている。市は集客力の低さや補助金頼みの運営を問題視し、２０２８年度以降の補助金を打ち切る方針を決めたためだ。楽団は集客力を高め、市に再考を促したいとする。（神戸総局青木さやか、村越洋平）◆告知だけでなく人柄も紹介〈楽団メンバー目線の動画や舞台裏の様子などをどんどん発信していきます〉。４月１日、楽団のインスタグラムが刷新