アメリカ軍はイラン船籍の貨物船を拿捕したと発表し、映像を公開しました。アメリカ中央軍が20日に公開したイラン船籍の貨物船を拿捕した際の映像では、ヘリコプターから兵士がロープを伝って貨物船に下りていく様子がわかります。中央軍は19日、「海上封鎖」を突破しようとしたイラン船籍の貨物船に数発の砲弾を発射し、拿捕したと発表しました。アメリカ軍がイランの港に出入りする船舶に対して封鎖措置を始めて以降、実力行使に