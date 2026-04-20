シンガー・ソングライター小沢健二（58）が20日、Xを更新。実父の筑波大学名誉教授の小澤俊夫さんが、96歳で亡くなったと発表。声明の最後にある一節に注目が集まっている。小沢は「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でした」と発表した。声明の中で「一つ問題は、今回のツアー用の新曲『いつ