金沢駅前に建設が予定されているライブホール「Zepp」の外観イメージが公開されました。周囲の景観に配慮し、グレーを基調とした落ち着いた色合いにするということです。金沢駅の西側にあるJR西日本などが所有する約3000平方メートルの土地で、建設が予定されているライブホール「Zepp」。鉄骨造2階建てで、約1200人を収容する規模が計画されています。東京の建設会社・西松建設が開発計画を進め、