Photo: ヤマダユウス型Nothingの2026年春モデル発表会にて、マネージングディレクター黒住氏、CBOのチャーリー・スミス氏、パフォーマーのアバンギャルディ アプリはここまで身近になった。昨年末、Nothingは独自のAIプラットフォーム「Essential」を正式発表しました。 Image: Nothing 「Phone (3a)」から