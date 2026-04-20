スペイン５部レガネスＢでプレーするＭＦ中井卓大（２２）が、自身のインスタグラムで復帰を報告した。１―１で引き分けた１９日のモストレス戦に途中出場した後、「（昨年）１２月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました！！ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます」とつづった。中井はスペイン１部レアル・マドリードの下部組織でＢチームのカスティージャまで昇格したシーズン後