「すばらしかったですね」と五輪での金メダル獲得を祝われた雅子さまに、「ショートプログラム（の失敗）からよく」と労いのお言葉を続けられた天皇陛下。17日の午後、赤坂御苑で開かれた春の園遊会に、“りくりゅう”ことフィギュアスケート・ペアの三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）が出席した。当日の朝、2人は「今の気持ちを正直に話したい」という思いから現役引退を表明。陛下から引退後について尋ねられると、「もっ