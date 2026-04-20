今日も今日とておねだりに成功した猫さんは、甘やかされて幸せいっぱい！微笑ましいおやつ待ちの光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「ほんまにかわいすぎて草」「世界はミケのもの」「こんなかわいい子にねだられたらいくらでもあげちゃう」といったコメントが寄せられました。 【動画：おやつをもらえることになった『三毛猫』…待っているときの様子が尊すぎる】 お