ハスキー犬から離れようとしない子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「皆可愛くて癒される」「そばにいたいのですね！」等のコメントが寄せられ39万回以上再生されているようです。 【動画：散歩に行こうと思ったら…ハスキー犬のそばから『全然離れない子猫』が可愛すぎる】 ハスキー犬が大好きな子猫 YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記ハスキー&トイプー&スコティッシュ