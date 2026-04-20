動物病院を選ぶポイント3選 1.設備や環境が整っているか 正しい診断や適切な治療を行うために、レントゲンや超音波検査機などの医療的な設備は必要不可欠。手術や入院など緊急時に対応できる設備があるとより安心です。 また、猫は環境の変化や音、においに敏感な生き物です。猫以外の動物と待合室や診察室が分けられている、猫のストレスを最小限にするような対応・診察ができる病院がおすすめです。 こうし