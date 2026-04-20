近畿地方では、明日21日〜22日(水)にかけて黄砂が飛来する可能性があり、洗濯物や車の汚れに注意が必要です。 23日(木)は広い範囲で雨となり、日中はヒンヤリと感じられるでしょう。ゴールデンウィークが近づいてきましたが、前半(29日〜5月3日)は傘の出番が多くなる予想です。屋外のレジャーを予定している方はこまめに天気予報を確認しておくとよいでしょう。明日21日〜22日(水)は黄砂が飛来洗濯物は室内干しが安心近畿地方で