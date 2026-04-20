◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」森保ジャパンが日本時間１日に、サッカーの母国イングランドから歴史的勝利を挙げた。体を張ったＦＷ小川航基（２８）の姿に胸が熱くなった。１７年６月から静岡支局に勤務し、当時Ｊ１の磐田を担当。東京の取材班に「小川を頼む」と１９歳の東京五輪候補を徹底マークするよう頼まれた。ただ、あいさつできたのは３か月以上たってから。着任直前のＵ―２０Ｗ杯で左膝の大けがを負ったためだ