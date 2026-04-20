【新華社重慶4月20日】中国重慶市に住む鄒和平（すう・わへい）さん（71）は午後2時になると、日課のように同市の歌楽山に現れる。上半身裸に裸足姿で石段に向かい、腰を落として両手を地面に着け、ワニのように四つんばいで素早く登る。途中ではカエル跳びも繰り返す。その様子を通行人が撮影して交流サイト（SNS）に投稿したところ、動画が話題を集めた。鄒さんは「健康のために運動を続けているだけです」と笑顔で話す。