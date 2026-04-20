歌手の田川寿美が２０日、東京・上野の摩利支天徳大寺でデビュー３５周年記念曲「いのち陽炎（かげろう）」（２２日発売）の歌唱奉納を行った。新曲のタイトルにちなみ、かげろうを神格化した守護神「摩利支天」をまつる同所でヒット祈願と歌唱奉納を行い、「まあ最高です。天候にも恵まれて。これまでの人生の中で違う気持ちです。新生田川寿美になりました！」と大きな声を張り上げ、大喜びした。１９９２年、「女…ひとり