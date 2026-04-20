大相撲春巡業は20日、茨城県石岡市で行われ、元大関の幕内・朝乃山（32＝高砂部屋）が申し合いを再開した。幕内・平戸海（26＝境川部屋）、夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）での新入幕が確実な若ノ勝（22＝湊川部屋）らと12番取って8勝4敗。左上手を引いて力強く寄り切るなど存在感を発揮し、「悪くはない。体の状態を見ながら、やっていこうかなと思う。しっかり立ち合いで当たって踏み込んで相撲を取るように意識し