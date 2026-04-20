20日朝、広島県福山市で男女2人がケガをし、この男性に襲われたとみられる女性が意識不明の重体です。警察や消防などによると、20日午前7時前、広島県福山市の集合住宅で「負傷者が2人いる」と近所の人から通報がありました。2人はいずれも病院に搬送されましたが、60代の女性が首と顔にケガをして意識不明の重体です。50代の男性は首にケガをしていますが、意識があり、会話もできるということです。捜査関係者などによると、血ま