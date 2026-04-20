全日本空輸（ANA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を5月以降発券分に大幅に引き上げる。燃油サーチャージは、シンガポールケロシンの市場価格の2か月間の平均を、為替レートの2か月間の平均で円換算した際の金額に応じて徴収すると定めている。また、5月1日以降の航空券発券分から、運賃額の算定基準と適用期間を変更する。現行は適用月の4か月前と3か月前の燃油価格の2か月平均を基に、適用月の燃油サーチャー