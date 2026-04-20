お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが実用英語技能検定2級の一次試験に合格したことを報告した。この日、小原は前日の兄妹喧嘩の真相が判明したことを明かし「防犯カメラにしっかりうつっておりました！」と報告。「結果は喧嘩両成敗！」だったといい、原因について「鬼ごっこからの、タッチのしまくりあい笑 からの喧嘩？！？！へというよくあるパターンでした」と説明した。