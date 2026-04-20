タレントの小倉優子が19日に自身のアメブロを更新。友人の母親が作った沖縄料理を絶賛した。この日、小倉は「沖縄出身の友人の自宅にお邪魔しました」と報告。「沖縄からご両親がいらっしゃっていて、お母さんがもずくの天ぷらとソーキそばを作ってくださいました」と、友人の母親が手料理を振る舞ってくれたことを明かし、料理の写真を公開した。続けて、ソーキそばについては「沖縄から、豚と鶏の骨を持って来てスープから作って