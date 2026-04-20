将棋の伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が２０日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「第５３回将棋大賞表彰式・昇段者免状授与式」に出席した。３年連続３回目の優秀棋士賞を受賞。「表彰をしてもらえるのは棋士にとってはうれしいことだし、励みになる」と感謝。一方で「それ（表彰）だけを目指していてもどこまでいっても満ち足りないという風に感じる。棋士として結果にかかわらず自分の中で将棋の技術面だけでなく精神的なところ