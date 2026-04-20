オリックス・佐藤一磨投手（２５）が２０日、出場選手登録を抹消された。プロ７年目の今季は自身初の開幕１軍入りを果たし、救援として４試合に登板。計６回を投げて防御率３・００だった。２５年はウエスタン・リーグで１０勝を挙げ、２度目の最多勝に輝いた１９０センチ左腕。さらにレベルアップした姿をアピールし、再昇格を目指す。