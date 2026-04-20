日本野球機構（ＮＰＢ）は２０日、侍ジャパントップチームの井端弘和監督が、契約満了に伴い退任することを発表した。井端弘和監督は２０２３年１０月に就任。同年１１月に行われたアジアプロ野球チャンピオンシップでは優勝を果たして順調に滑り出した。２４年１１月のプレミア１２は決勝で台湾に敗れ準優勝。今年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、打線をけん引した大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木