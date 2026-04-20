楽天・藤井聖投手（２９）が２０日、出場選手登録を抹消された。藤井は１７日のロッテ戦（楽天モバイル最強）で今季初登板。先発マウンドに上がり、６回２安打１四球、無失点と好投していた。この日は宮城・仙台市内の球団施設で行われた先発投手練習に参加。キャッチボールやダッシュなどで調整し、練習の合間には小野寺投手コーチと話し込む場面もあった。楽天は２４日が移動日で試合がなく、先発投手の枚数も足りている