将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が２０日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「第５３回将棋大賞表彰式・昇段者免状授与式」に出席した。６年連続６回目の最優秀棋士賞受賞。２０１６年１２月にデビューし、棋士１０年目の現在地を「将棋の難しさを身をもって実感したところになるんじゃないかなという風に思う」と分析する。「棋士になった当初は時間を使って考えると完璧な将棋が指せるかなという