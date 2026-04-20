演歌歌手の田川寿美さんが、デビュー35周年記念曲「いのち陽炎」の発売を記念して、陽炎を神格化した守護神「摩利支天」を祀る東京・上野の摩利支天徳大寺で歌唱奉納を行いました。【写真を見る】【 田川寿美 】デビュー35周年「最高に幸せ」エネルギーをもらっていたのは「長渕剛さん」ご祈祷と歌唱を終えた田川さんは、?今日は、これまでの人生の中とは違う気持ちです。様々なところでヒット祈願をさせていただいてきま