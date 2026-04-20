週明け２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３４８円９９銭（０・６０％）高の５万８８２４円８９銭だった。２営業日ぶりに上昇した。イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中は開放するとの情報が伝わって原油価格が急落したことで、前週末の米株式市場で主要な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京市場でも日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄を中心に